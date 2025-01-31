Ünlü rapçi ASAP Rocky (Rakim Mayers), 2021 yılında eski bir arkadaşını yarı otomatik silahla vurmakla suçlanıyor. Ancak, ünlü isim bu suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Savcılık, Rocky’nin eski arkadaşına yönelik planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürerken, rapçi suçlamaları kabul etmiyor ve savcıların sunduğu anlaşmayı reddetti.

Rihanna'nın destekleyici varlığı

Duruşmalara katılan Rihanna, ASAP Rocky’nin annesi Renee Black ve kız kardeşi Erika B ile birlikte mahkeme salonunda yer aldı. Rihanna, duruşmanın yoğun basın ilgisine rağmen basına yansımaktan kaçınarak destek için yanında bulundu.

Mahkeme ressamı tarafından çizilen görüntü

Rihanna'nın mahkemedeki varlığı, mahkeme ressamı tarafından çizildi ve bu çizim hızla sosyal medyada yayıldı. Rihanna'nın mahkeme salonunda otururkenki görüntüsü, takipçileri tarafından büyük ilgiyle paylaşıldı.

ASAP Rocky'nin yargılanması, üç hafta sürecek. Davanın nasıl sonuçlanacağı ise büyük merak konusu. Rihanna ve iki çocuğunun babası olan ASAP Rocky, suçlamalarla mücadele etmeye devam ederken, mahkeme sürecinin sonucu dünya çapında dikkatle takip ediliyor.