Milas Belediyesi Selimiye’de modern hizmet binasını açıyor

Milas Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla Selimiye Mahallesi’nde inşa ettiği yeni hizmet binasının açılışını 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek. Törenin ardından bina, belediyenin çeşitli birimlerine ev sahipliği yapacak.

Fen işleri, ilaçlama ve itfaiye tek çatı altında birleşiyor

Yeni hizmet binasında Milas Belediyesi Fen İşleri Birimi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilaçlama ve itfaiye birimleri faaliyet gösterecek. Böylece bölgedeki vatandaşlar, kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecek. Yeni binanın modern yapısı ve fonksiyonel alanlarıyla hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

Başkan Topuz: “Tüm vatandaşlarımızı açılışa bekliyoruz”

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, açılış öncesi yaptığı açıklamada, “Selimiye’de tamamladığımız yeni hizmet binamız sayesinde hem mahalle sakinlerimize hem de çevre yerleşimlere daha etkin hizmet sunacağız. Belediyecilik anlayışımız, ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır” dedi. Başkan Topuz, açılışa tüm vatandaşları davet ederek, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Selimiye ve çevresine hizmet kolaylaşacak

Yeni hizmet binası ile birlikte özellikle Selimiye ve yakın çevresinde yaşayan vatandaşların itfaiye, fen işleri ve ilaçlama gibi belediye hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak. Milas Belediyesi, yatırımlarıyla hizmet erişimini merkez dışına yayarak kırsal mahallelerde de yaşam standardını yükseltmeyi sürdürüyor.