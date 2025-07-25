Göztepe Voleybol, 2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunda maçlarını Alsancak Atatürk Spor Kompleksi’nde oynayacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kombine satışlarının ise yakında başlayacağı belirtildi.

Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe’den önemli adım

TVF Kadınlar 1. Ligi’nden Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe Voleybol, yeni sezonda maçlarını İzmir’in Alsancak semtinde bulunan Atatürk Spor Kompleksi’nde oynayacak. Kulüp, bu kararı sosyal medya üzerinden taraftarlarıyla paylaştı.

Taraftara kombine müjdesi

Sarı-kırmızılı kulüp, maçların oynanacağı salon ve sezon öncesi hazırlıklarla ilgili heyecanı artırmak amacıyla “Kombineler çok yakında satışta” başlıklı bir video paylaştı. Taraftarlar, bilet satışlarının başlamasını bekliyor.

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Kaynak: İHA