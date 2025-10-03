Milas Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği halk taramaları ve eğitimlerle vatandaşların sağlığını destekliyor. Kan şekeri, tansiyon ölçümleri ve meme kanseri farkındalık eğitimleriyle erken teşhise önem veriliyor.

Halk Taraması Kırsal Mahallelerde Devam Ediyor

Milas Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yapıyor. Halk taraması sayesinde sağlık sorunlarının önceden belirlenmesi ve mevcut problemlerinin saptanması hedefleniyor.

Sağlık Ölçümlerinde Bilgilendirme ve Yönlendirme

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ölçüm değerleri normalin dışında olan vatandaşları bilgilendiriyor ve ilgili sağlık kurumlarına yönlendiriyor. Tarama çalışmaları belirli periyotlarla devam ederek vatandaşlara ikamet ettikleri mahallelerde hizmet sunuluyor.

Meme Kanseri Farkındalık Eğitimleri

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, kadınlara yönelik mahalle eğitimleri başlatıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmaları konusunda bilgilendirilmesini hedefliyor.

Eğitimler Akçalı, Gölyaka ve Kapıkırı Mahalleleriyle Başladı

Belirlenen takvime göre eğitimler Akçalı, Gölyaka ve Kapıkırı Mahallelerinde başladı. Eğitim sonrası mamografi taramasına yönlendirilmesi uygun görülen kadınlar, belediyenin tahsis ettiği araçlarla en yakın KETEM merkezine götürülüyor. Kontroller tamamlandıktan sonra kadınlar evlerine geri ulaştırılıyor.