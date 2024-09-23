Milas Belediyesi, tarımsal faaliyetleri ve üretici çiftçileri desteklemeye yönelik önemli projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan yüzde 50 hibeli buğday ve tritikale tohumu desteği, 24 mahalledeki çiftçilere ulaşacak.

Proje kapsamı ve başvuru süreci

Desteklenecek mahalleler arasında Damlıboğaz, Yaşyer, Avşar, İçme, Kıyıkışlacık, İlmin Kızılağaç, Gürçamlar, Bozbük, Kazıklı, Boğaziçi, Kemikler, Güllük, Selimiye (Merkez), Şenköy, Kılavuz, Narhisar, Konak, Çukur, Günlük, Sakarkaya, Kayabükü, Kandak, Dörttepe ve Meşelik bulunuyor.

Tohum desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin, 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ÇKS belgesi veya Milas Ziraat Odası kayıt belgesi ve kimlik fotokopisi ile Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Başkan Topuz'un açıklamaları

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, proje hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımız doğrultusunda projelerimizi sürdürüyor ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle belirlenen 24 mahallemizde uygun koşulları sağlayan üreticilerimize yüzde 50 hibeli tritikale ve buğday tohumu desteği sağlayacağız. Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Milas Belediyesi'nin bu girişimi, kırsal kalkınmayı destekleyerek yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor. Çiftçiler, bu destekle daha verimli üretim yaparak sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunabilecek.