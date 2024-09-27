Milas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime verdiği desteği genişletiyor. Öğrencilere yönelik sunduğu "Öğrenci Koçluğu" hizmetiyle sınavlara hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmayı ve akademik başarılarını desteklemeyi amaçlıyor.

Öğrencilere birebir destek

Milas Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik sunduğu hizmetleri genişletiyor. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için başlatılacak "Öğrenci Koçluğu" hizmeti, gençlerin sınav süreçlerinde ihtiyaç duydukları rehberliği sağlamak amacıyla tasarlandı. Proje kapsamında, ödev destek ve beceri kursları da sunulacak.

Bu program, öğrencilere hedeflerine ulaşmaları için birebir koçluk sağlarken, motivasyonlarını yükseltecek yöntemler sunacak. Alanında deneyimli uzmanlar tarafından verilecek eğitimler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor.

Eğitimler Milas Belediyesi sosyal yaşam merkezi’nde

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan eğitimler, Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde birebir olarak gerçekleşecek. Eğitimler tamamen ücretsiz olup, öğrencilere sınavlarda başarıya ulaşmaları için rehberlik edilecek.

Başvuru süreci ve iletişim

Başvurular, 30 Eylül itibariyle başlayacak ve bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler 515 02 90 numaralı telefondan ulaşabilecek.