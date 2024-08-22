Yeni eğitim-öğretim dönemine kısa bir süre kala, Milas Belediyesi önemli bir eğitim etkinliğine imza atıyor. Okul hayatına yeni adım atacak olan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik ‘Okula Uyum Semineri’, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Seminer, ailelerin okula uyum süreci hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayacak ve ev-okul yaşamına dair önemli konu başlıklarını ele alacak.

Seminer içeriği ve amaç

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen bu seminer, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların velilerine yönelik kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefliyor. Seminerde, çocukların okula uyum süreci, ev-okul ilişkisi, eğitimde karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yolları gibi konular ele alınacak. Belediye bünyesindeki deneyimli bir psikolog tarafından verilecek olan seminer, velilerin çocuklarının okul hayatına daha iyi adapte olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Başvuru bilgileri

Seminere katılmak isteyen vatandaşların, 22 Ağustos 2024 - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 515 02 90 numaralı iletişim hattını arayarak başvuru yapmaları gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu seminere yoğun ilgi bekleniyor, bu nedenle başvuruların erken yapılması tavsiye ediliyor.

Tarih: 4 Eylül 2024

Saat: 14.00

Yer: Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi

Katılım: Ücretsiz

Başvuru: 22.08.2024 - 29.08.2024 tarihleri arasında 515 02 90 numaralı iletişim hattı