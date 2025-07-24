Milas Belediyesi YKS tercih döneminde gençlerin yanında

Milas Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylara destek olmak amacıyla ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti vereceğini duyurdu.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek bu hizmet kapsamında, adaylara uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar eşliğinde birebir danışmanlık sağlanacak.

Danışmanlık 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında

Ücretsiz danışmanlık hizmeti, 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında verilecek. Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunulacak merkezde, üniversite adaylarına en uygun bölüm ve üniversiteyi seçme konusunda bireysel rehberlik yapılacak.

Danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen adaylar, 0252 515 02 90 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilecek.

Başkan Topuz: Gençlerin yanında olmaktan mutluyuz

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, üniversite tercih sürecinin gençlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Milas Belediyesi olarak bu süreçte gençlerimizin yanında olmak, onların en doğru kararı vermelerine destek sağlamak bizim için çok kıymetli. Belediye bünyemizde görev yapan uzmanlarımız aracılığıyla birebir danışmanlık hizmeti sunacağız. Bu hizmetle, gençlerimizin hedefledikleri üniversite ve bölümlere yerleşmelerine katkı sunmak istiyoruz.” Topuz, tüm adaylara başarılar dileyerek, Milas Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini vurguladı.