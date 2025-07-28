Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, haftanın ilk gününde belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında yürütülen asfalt, parke ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Topuz, hizmetlerin planlı biçimde süreceğini ifade etti.



Asfalt çalışmaları Koru-Ekinanbarı yolunda sürüyor

Günün ilk incelemesini Koru ile Ekinanbarı mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde gerçekleştiren Başkan Fevzi Topuz, burada süren asfalt sathi kaplama çalışmalarını denetledi. Daha önce köprü yenileme çalışmasının tamamlandığı bölgede, şimdi de yolun modern hale getirilmesi hedefleniyor. Başkan Topuz, ekiplerden teknik bilgi aldı ve çalışmanın hızla tamamlanması için talimat verdi.

Güllük Mahallesi’nde parke çalışmaları

Başkan Topuz’un ikinci durağı, ilçenin turistik bölgelerinden Güllük oldu. Burada süren parke kaplama faaliyetlerini yerinde gözlemleyen Topuz, hem çalışmaları denetledi hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Mahallede yapılması gereken yeni düzenlemelerle ilgili notlar aldırdı.

Tabakhane Caddesi’nde kaldırım yenilemesi

İncelemelerine ilçe merkezinde devam eden Başkan Topuz, Tabakhane Caddesi’nde yürütülen kaldırım düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Çalışmanın Milas’ın görsel dokusuna katkı sağlamasını amaçladıklarını vurgulayan Topuz, tamamlanma sürecinin hızlandırılmasını istedi.

“Milas’ın dört bir yanında çalışıyoruz”

Yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirmede bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Ekiplerimiz Koru-Ekinanbarı yolunda asfalt, Güllük’te parke, ilçe merkezinde kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Hem güvenli ulaşım hem de görsel iyileşme sağlamak istiyoruz. Çalışmalarımız planlı şekilde diğer mahallelerde de devam edecek” dedi.