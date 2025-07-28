Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şarkıcı Dilan Çıtak, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay yerinde gerginlik yaşandı

Olay, dün öğleden sonra Bodrum Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak, polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen yoluna devam etti.

Polisin aracı durdurma girişimine rağmen kaçmaya çalışan Çıtak, bu sırada aracıyla bir polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru silahını çekerek uyarıda bulundu. Çıtak’ın yeniden hareket etmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Araçtan inip kaçmaya çalıştı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra aracından inen Çıtak, başka bir araca binip uzaklaşmaya çalıştı. Daha sonra tekrar kendi kamyonetine binen Çıtak, kendini araca kilitledi. O anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Gözaltına alındı, suçlamaları reddetti

Polis eşliğinde karakola götürülen Dilan Çıtak, “görevli memura görevini yaptırmamak” ve “tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Çıtak, “Paniklediğim için kaçtım” dedi.

Mahkemeden adli kontrol kararı

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dilan Çıtak, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Çıtak, “Ufak bir yanlış anlaşılma oldu, düzelecektir” ifadesini kullandı.

Eşi Levent Dörter de “Süreci biz de takip ediyoruz, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz” dedi. Avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini belirtti.