Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Saat 15.15 sıralarında Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını, hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanda çıkan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.