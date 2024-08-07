Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı müdahil olma kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu. Başvurunun detaylı bir şekilde hazırlandığı ve bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçiliği tarafından Divan'a sunulacağı belirtildi.

Davanın önemi ve Türkiye'nin tutumu

Sözcü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başvurunun Divan Statüsü'nün 63. maddesine dayandığını ve kapsamlı bir şekilde hazırlandığını ifade etti. "Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir" diyen Keçeli, davanın İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İhtiyati Tedbir Kararları ve BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına yönelik ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması gerektiği hatırlatıldı. BM Güvenlik Konseyi'ne de bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin destek kararlılığı

Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasına desteğini sürdüreceği belirtilerek, uluslararası arenada Filistinlilerin haklarını savunma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Bu gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası hukuk çerçevesinde adaletin sağlanması konusundaki çabaları önemli bir şekilde gündeme taşıyor. Türkiye'nin, Filistinli sivillerin korunması ve uluslararası hukukun uygulanması adına attığı bu adım, küresel diplomasi arenasında geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.