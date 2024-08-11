Muğla'nın Milas ilçesinde öğleden sonra meydana gelen olayda, Yatağan karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebepten ötürü aniden alev aldı. Edinilen bilgilere göre, aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı ve sürücü durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Sürücü, müdahale için hızla harekete geçti

Aracının alev aldığını gören sürücü, paniğe kapılmadan hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Otomobilin neden alev aldığı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yangın sonrası araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Bölgedeki trafik akışı normale dönerken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.