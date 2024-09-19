Süper Lig’de büyük bir heyecan yaşanacak. Trabzonspor, 3. hafta erteleme mücadelesinde Kayserispor’u konuk edecek. Maç, 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından izlenebilecek. Bordo-mavililer, taraftarının önünde galibiyet arayacak.

Maç bilgileri ve yayın detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, 19 Eylül Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak. Maç beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor’un durumu

Trabzonspor, sezon başından itibaren istediği performansı sergileyemedi ve ilk 3 maçından 3 beraberlik aldı. Şenol Güneş yönetimindeki takım, özellikle Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Ancak, yeni transferlerden bazı isimler statü gereği bu maçta yer alamayacak. Edin Visca'nın kırmızı kart cezası ve Enis Destan ile Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları, takımın eksiklerini oluşturuyor.

Kayserispor’un durumu

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 2 puanla alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Kayserispor, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Takım, şu ana kadar 3 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Hakem ve yardımcı hakemler

Mücadelenin hakemliğini Mehmet Türkmen yapacak. Yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Bersan Duran üstlenecek.

Bu önemli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Trabzonspor ve Kayserispor arasındaki mücadeleyi beIN SPORTS 1ekranlarından takip edebilirler.