Toplantıya, birlik başkanlığını da yürüten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ev sahipliği yaptı.

Birliğe üye belediyelerin temsilcilerinin katıldığı buluşmada, alınan kararlar masaya yatırıldı. Toplantıya Menderes Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan katıldı.

Gündemin en dikkat çekici maddelerinden biri ise gençlere yönelik burs desteğinin yeniden hayata geçirilmesi oldu. Oy birliğiyle kabul edilen karar, öğrenciler ve aileleri için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Alınan tüm kararların Yarımada’daki ilçe belediyeleri ve bölge halkı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.