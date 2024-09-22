Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, adalet, insan hakları ve toplumsal ahlak üzerine yaptığı sert açıklamalarla gündeme damga vurdu. Nacar, Türkiye’deki adalet sisteminin zedelenmesine ve siyasetteki yozlaşmaya karşı verdikleri mücadeleyi vurguladı.

"Adalet sustukça, zulüm büyüyor"

Cuma Nacar, Türkiye'deki adalet sisteminin, gücü ve parayı üstün tutarak halkın hakkını koruyamadığını belirtti. “Adaletin, parası ve gücü olanlar tarafından şekillendirildiği bir sisteme tanıklık ediyoruz. Hâkim şaştı, hak sustu, adalet sustu. Ama biz bu sessizliğe karşı çıkıyoruz. Zulmün ve haksızlıkların karşısında dimdik duracağız” diyen Nacar, adaletin yıkılışına seyirci kalmayacaklarını ifade etti.

"Halkın iradesi susturuluyor"

Siyasetin de yozlaştığını belirten Nacar, “Oy'un kadar konuş dediler, millet sustu, siyaset sustu, devlet sustu. Bu sessizlik, halkın iradesinin yok sayılmasının bir sonucudur. Milletin değerlerine sırtını dönen bu anlayış kabul edilemez” ifadeleriyle siyasetteki adaletsizliği sert bir dille eleştirdi.

"Adalet için mücadele edeceğiz"

Millet Partisi'nin adaleti ve hakkı her şeyin üzerinde tutacağını belirten Nacar, “Hak sustuğunda zulüm konuşur. Biz bu zulme sessiz kalmayacağız. Adaletin yeniden tesis edilmesi ve insan haklarının korunması için mücadele edeceğiz” dedi.

Toplumda özgürlük ve barışın ancak adaletle sağlanabileceğine vurgu yapan Nacar, “Adaletin olmadığı yerde özgürlük ve barış olmaz. Toplumun huzur ve güvenliğinin temel kaynağı adalettir. Biz bu yolda, halkımızın desteğiyle adaleti yeniden inşa edeceğiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.