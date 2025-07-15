AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda “Bu millet hürriyetine aşıktır! 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden FETÖ'cü hainler, milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça oldu! Türkiye Cumhuriyeti ebediyen hür kalacak, demokrasiye uzanan her el kırılacaktır!” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“15 Temmuz'da vatanımıza kasteden FETÖ'cü hainler, milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça oldu” diyen İnan, şu ifadeleri kullandı:

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla FETÖ’cü bu alçaklar, tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri buldu! O gece tankların önüne bedenini siper eden aziz milletimiz, dünyaya emsalsiz bir demokrasi zaferi ilan etti. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin direnişiyle bağımsızlık meşalemiz daha da yüceldi. Bu millet hürriyetine aşıktır! Bu zafer, milletimizin sarsılmaz imanının ve birliğinin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen hür kalacak, demokrasiye uzanan her el kırılacaktır!”