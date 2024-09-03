Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantının ikinci oturumu, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantının ana gündem maddeleri, ceza infaz kurumlarındaki tutukluların hastanelere nakil süreçlerinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oldu.

Ceza infaz kurumlarında iyileştirme çalışmaları

Mahkum koğuşlarının iyileştirilmesi üzerine yapılan detaylı değerlendirmeler, mevcut durumun iyileştirilmesi ve süreçlerin etkinliğinin artırılması amacıyla katılımcılar arasında görüş alışverişine olanak sağladı. Bu toplantı, ceza infaz kurumları ile sağlık kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve daha etkin çözümler üretmek açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi. Toplantıya Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ramazan Dal, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, ilçe başsavcıları ve cezaevi kurumlarının amirleri de katıldı.