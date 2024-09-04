Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin kararıyla geri alındığını duyurdu. TMPK, bu karara karşı hukuk mücadelesine devam edecek.

Serkan Yıldırım için kritik karar

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) tarafından yapılan açıklamada, Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te elde ettiği altın madalyanın, IPC’nin üst mahkemeye taşıdığı dava sonucu geri alındığı belirtildi. İlk olarak Alman mahkemesi, Yıldırım'ın oyunlara katılabileceğine karar vermiş ve bu doğrultuda milli atlet 100 metre T12 sınıfında şampiyon olmuştu. Ancak IPC'nin kararı üst mahkemeye taşımasıyla Yıldırım’ın “yarışmaya uygun olmadığı” yönünde bir karar çıkartıldı ve 400 metre listesinden çıkarılmasının yanı sıra 100 metre yarışındaki altın madalyası da geri alındı.

TMPK: "Mücadelemiz devam edecek"

TMPK, yaptığı açıklamada Serkan Yıldırım'ın yanında olduklarını vurgulayarak, hukuki süreçte mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. "Pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için sporcumuzun yanındayız. 100 metre madalyasını geri almak için tüm yasal haklarımızı kullanacağız ve Serkan Yıldırım’ın hakkını sonuna kadar arayacağız." ifadelerine yer verilen açıklamada, spor dünyasında adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Sınıflandırma süreci

Serkan Yıldırım'ın yarışmaya uygunluğu, Dünya Para Atletizm Federasyonu tarafından sınıflandırma durumunun yeniden incelenmesiyle gündeme gelmişti. TMPK, bu duruma itiraz ederek Yıldırım’a Paris 2024’te yarışma hakkını kazandırmıştı. Ancak son mahkeme kararı, milli sporcunun kazandığı altın madalyanın geri alınmasına neden oldu.