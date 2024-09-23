Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. Kalesija polisi, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğunu ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin durumu doğruladığını bildirdi.

Asım Pars, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı’nın kadrosunda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

TBF’den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Asım Pars'ın vefatına ilişkin bir başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.