Muğla'nın Datça ilçesinde, geçtiğimiz yıl milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olan alkollü sürücü Emre Ali Önder'in ilk duruşmada tahliye edilmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Son gelişmelere göre, Önder hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Geçen yıl Datça'da meydana gelen kazada, alkollü sürücü Emre Ali Önder, otomobiliyle milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olmuştu. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla iki yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek, Önder'in yeniden tutuklanmasını talep etti. Başsavcılığın itirazı üzerine, mahkeme Önder hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.

İlkan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biriydi ve kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmıştı. Karaman'ın trajik ölümü, spor camiasında ve kamuoyunda derin üzüntü yaratmıştı.