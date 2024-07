ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için hırsı, azmi, dayanıklılığı ve çabukluğuna güveniyor.

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 öncesi Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp yapıyor.

Günde çift antrenmanla olimpiyatlara hazırlanan 24 yaşındaki milli boksör Tuğrulhan'ın kariyerinde Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ile yıldızlar ve gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Türkiye'yi 71 kiloda temsil edecek Tuğrulhan Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıl önce başladığı boksta adım adım ilerleyerek başarılı sonuçlar elde ettiğini dile getirdi.

Olimpiyatlara kısa bir süre kaldığını belirten Tuğrulhan, "Yaklaşık bir yıl önce Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda kota almayı başardım. O günden bu yana yoğun bir şekilde kamplar oluyor ve antrenmanlarımızı yapıyoruz. Olimpiyatlarda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu

Tuğrulhan, olimpiyatlarda madalya kazanmak istediklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Erkeklerde olimpiyat madalyası hasretimizi sonlandırmak istiyoruz. Ailemizden ve sevdiklerimizden fedakarlık ederek bu doğrultuda iyi çalışıyoruz. Her şey yolunda. Paris'te inşallah gerekeni yapacağız. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yer almaktır. 16 yıldır bu sporun içindeyim. Sporun zirvesi olimpiyatlardır. Olimpiyatların hayaliyle yanıp tutuşuyorum. İlk kez yer alacağım olimpiyatlar öncesi gözümü her kapattığımda kürsüyü görüyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Diğer sporcularımızdan hırsım, azmim, dayanıklılığım ve çabukluğum iyi. Çabukluğum sayesinde madalya kazanacağımı düşünüyorum."





- Antrenör Demirkol: "Şu ana kadar alınabilecek tüm madalyaları aldı"

Milli takım antrenörlerinden Vedat Demirkol, Tuğrulhan'la 7 yaşında tanıştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tuğrulhan'ın tüm kariyer planını güzel bir şekilde yaptık. Minikler kategorisinde Tuğrulhan'a 'Böyle antrenman yapmaya devam edersen seni kimse yenemez. Sen dünya ve Avrupa şampiyonu olabilirsin.' diyordum. Dediğim gibi de bu madalyaları kazandı. Tuğrulhan, şu ana kadar alınabilecek tüm madalyaları aldı. Bir olimpiyat madalyası kaldı. İnşallah onu da Paris'te kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız hep olimpiyatlara yönelik. Çalışmalarımızı artırdık. Son kampımızı Ankara'da yapıyoruz. Paris'te ülkemizin beklediği altın madalyayı almak istiyoruz. Tuğrulhan'ın madalya kazanma kapasitesi var."

Vedat Demirkol, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve boks camiasına teşekkür etti.