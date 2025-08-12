Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, el yapımı patlayıcılar ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin aracı, üzeri ve iş yerinde eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda 18,62 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 9 el yapımı patlayıcı madde ve 6 fişek bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ