Af mı çıkıyor? Anket sonuçları şaşırttı

TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından katledildi

İzmirli plastik devi konkordato talep etti

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Uykusunda 628 bin TL dolandırıldı

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin aracı, üzeri ve iş yerinde eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda 18,62 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 9 el yapımı patlayıcı madde ve 6 fişek bulundu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, el yapımı patlayıcılar ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

