Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk milletinin eğitimde de her alanda kendi modelini üretebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Türk insanına, öğretmenlere, akademisyenlere güveniyorum” dedi. Bakan Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin eğitim alanındaki gelişmeleri ve geleceği üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti öncesi Türkiye’nin ekonomik durumu

Bakan Tekin, konuşmasında Türkiye’nin AK Parti öncesi ekonomik durumuna da değindi. 1989 ile 2002 yılları arasında ülkenin 11 farklı hükümet değiştirdiğini ve o dönemdeki ekonomik krizleri hatırlattı. Tekin, o yıllarda gece repo faizlerinin yüzde 7 bin 500’lere kadar yükseldiğini, ülkenin ekonomisinin dibe vurduğunu vurguladı. Türkiye’nin o dönemdeki siyasi belirsizlikleri de eleştirerek, "Bir koalisyon partisinin milletvekillerinin bir başka otorite tarafından istifa ettirilerek hükümetin düşürülmesi sağlandı" dedi.

Eğitimdeki büyük değişim

Tekin, 1990’lı yıllarda Türkiye’deki eğitim sistemine de dikkat çekerek, “O dönemde öğretmenlerimiz 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyordu” diyerek bugünkü derslik başına öğrenci ortalamasının 20’ler seviyesine indiğini söyledi. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğitime yaptığı yatırımları överek, "Eğitime yapılan yatırım, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır" ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin eğitimdeki başarılı dönüşümünü örnek alarak, dünya genelinde birinci sırada yer alan okullara sahip olduklarını belirtti.

Dünya çapında eğitimde öne çıkıyoruz

Tekin, BM’nin raporuna atıfta bulunarak, Türkiye'nin dünya genelinde sınıflarında akıllı tahta bulunan tek ülke olduğunu ve bu başarıyı uluslararası düzeyde takdir gördüğünü söyledi. Ayrıca, çocukların tarihlerini doğru öğrenmelerini ve medeniyet değerlerine sahip çıkmalarını istemekle birlikte, ülkedeki birlik ve beraberliği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

"Türkiye Modeli" konusu

Bakan Tekin, eğitimde dünyadaki örnek modellerin Türkiye’ye uygulanmasına karşı çıkarak, “Türk milleti, Anadolu irfanı onlardan daha aşağıda mı ki onların modellerini bize dayatmaya çalışıyorsunuz?” diyerek Türkiye’nin kendi modelini oluşturma yeteneğini vurguladı. Tekin, Türkiye’nin eğitimdeki yükselen başarısına da dikkat çekti ve 2024 yılının başında TIMSS testinde Türkiye'nin Avrupa birincisi olduğunu belirtti.

Tekin, Türk çocuklarının hem milletlerinin değerlerine sahip çıkmalarını hem de dünyada rekabet edebilecek bilimsel donanıma sahip olmalarını istediklerini ifade etti. “İdeal insan” tanımını yaparak, bir kişinin sadece bilimde başarılı olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda milletinin değerlerini korumasının da önemli olduğunu belirtti.

Kongre sonrası ziyaret

Bakan Tekin, kongrenin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ömer Toraman ile bir süre görüştü. Ayrıca, AK Parti'ye katılan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'e parti rozetini taktı.