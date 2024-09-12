Konyaspor’un yıldız futbolcusu Umut Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu ve avukat olabilmesi için bir yıllık zorunlu adli staj yapması gerektiğini duyurdu.

HT Spor’a canlı bağlanarak açıklamalarda bulunan Nayir, henüz baro ehliyeti olmadığını, ancak staj için Konya, Ankara ya da İstanbul’da bir seçenek değerlendirebileceğini söyledi. Canlı yayında, "Mezuniyet belgesini aldım ama resmi olarak avukat olabilmem için yasal adli stajını da yapmam lazım bir senelik. Onu yapmadığım için henüz baro ehliyetim yok ama mezun oldum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden bir kullanıcı, stajını yapması için ofislerine davet ederek kendisine 18 yıllık tecrübelerini aktarmaktan keyif alacaklarını belirtti.