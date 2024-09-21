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İki raund üzerinden değerlendirilen EDGA Giovanni Nasi Cup’ta Milli sporcu Kazan, ilk raundu 74 (+2) gross skorla, ikinci raundu 77 (+5) gross skorla oynayarak toplamda 151 (+7) gross skorla ikincilik kupasının sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi, Milli Takım antrenörlerinden İdris Topar önderliğinde, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti.

Derbinin 11'leri belli oldu

Derbinin 11'leri belli oldu

Torino’da bulunan Circolo Golf Torino la Mandria’da düzenlenen müsabakada, Türkiye’nin yanı sıra Kamerun, Şili, Belçika, İsviçre, İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İrlanda, Avusturya, İtalya, Fransa, Çekya ve Slovakya’dan toplam 52 spor cu yer aldı.

EDGA’nın ( Avrupa Engelliler Golf Birliği ) organize ettiği EDGA Giovanni Nasi Cup, 20-21 Eylül 2024 tarihlerinde İtalya’da oynandı.

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