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"ANNE SENİN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM, SENİN İÇİN'" ❣İlk o anda anne gelir akla... pic.twitter.com/DTasoh3OXk

Milli güreşçi, sevincini annesiyle paylaştı, tüm dünya "anne senin için çok çalıştım" cümlesiyle duygulandı.

Kurultaya 5 kala Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birliktelik mesajı mı verdiler?

Kurultaya 5 kala Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birliktelik mesajı mı verdiler?

🇹🇷HARİKASIN BUSE ÇAVUŞOĞLU! BRONZ MADALYA BİZİM!🥉 🤼‍♂️Milli güreşçimiz Buse Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı mağlup etti ve bronz madalyayı ülkemize kazandırdı. 💪SENİNLE GURUR DUYOYORUZ BUSE! pic.twitter.com/SkZ1Nmoz00

Kadın güreşinde Türkiye'nin ikinci olimpiyat madalyasını kazandıran, Paris 2024 toplamda da Türkiye'nin üçüncü madalyasının sahibi Buse Tosun Çavuşoğlu oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreş çi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

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