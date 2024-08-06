Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.
Kadın güreşinde Türkiye'nin ikinci olimpiyat madalyasını kazandıran, Paris 2024 toplamda da Türkiye'nin üçüncü madalyasının sahibi Buse Tosun Çavuşoğlu oldu.
🇹🇷HARİKASIN BUSE ÇAVUŞOĞLU! BRONZ MADALYA BİZİM!🥉August 6, 2024
🤼♂️Milli güreşçimiz Buse Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı mağlup etti ve bronz madalyayı ülkemize kazandırdı.
💪SENİNLE GURUR DUYOYORUZ BUSE! pic.twitter.com/SkZ1Nmoz00
Milli güreşçi, sevincini annesiyle paylaştı, tüm dünya "anne senin için çok çalıştım" cümlesiyle duygulandı.
"ANNE SENİN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM, SENİN İÇİN'"— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024
❣İlk o anda anne gelir akla... pic.twitter.com/DTasoh3OXk