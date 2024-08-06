Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Kore'den Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

Kadın güreşinde Türkiye'nin ikinci olimpiyat madalyasını kazandıran, Paris 2024 toplamda da Türkiye'nin üçüncü madalyasının sahibi Buse Tosun Çavuşoğlu oldu.

Milli güreşçi, sevincini annesiyle paylaştı, tüm dünya "anne senin için çok çalıştım" cümlesiyle duygulandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ