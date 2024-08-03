Türkiye voleybolunun parlayan yıldızlarından biri olan Ebrar Karakurt, hem millî takımda hem de uluslararası arenada kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor. 17 Ocak 2000'de Balıkesir'de doğan Karakurt, voleybol kariyerinde önemli adımlar atmış ve birçok prestijli ödül kazanmıştır. İşte Ebrar Karakurt'un hayatı, oynadığı takımlar ve bireysel başarıları hakkında merak edilenler.

Ebrar Karakurt kimdir?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metredir ve genç yaşta yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Voleybol hayatına VakıfBank altyapısında başlayan Karakurt, burada kazandığı şampiyonluklarla adını duyurdu ve A Takım ile antrenmanlara çıkarak profesyonel kariyerine adım attı.

Ebrar Karakurt hangi takımlarda oynadı?

Ebrar Karakurt, kariyerinde çeşitli kulüpler ve liglerde forma giymiştir. İlk olarak Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi kulüplerde oynadı. Ardından VakıfBank'ta geçirdiği yıllar, ona ulusal ve uluslararası arenada deneyim kazandırdı. Sonrasında Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara gibi takımlarda yer aldı. Şu anda Rusya Kadınlar Voleybol Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad'da pasör çaprazı ve smaçör olarak görev yapmaktadır.

Ebrar Karakurt’un bireysel başarıları

Ebrar Karakurt, voleybol kariyerinde birçok önemli başarıya imza atmıştır. 2017 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör", 2019 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde "En İyi Pasör Çaprazı" ödüllerini kazandı. 2022 ve 2023 yıllarında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde "Normal Sezonda En Çok MVP Seçilen Oyuncu" ve "En İyi Pasör Çaprazı" olarak ödüllendirildi. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" unvanını elde etti. Ayrıca, 2023-24 Rusya Ligi'nde "En Değerli Oyuncu" ödülünü kazandı.