İngiltere’de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Büşra Işıldar, kadınlar 75 kiloda finalde kaybederek dünya ikincisi oldu.

Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı Aoife O’Rourke ile karşılaşan Işıldar, rakibine 5-0 yenilerek dünya ikincisi oldu. O’Rourke ise kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Aynı yıl iki madalya

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki kez kürsüye çıktı. Mart ayında Sırbistan’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalya kazanan milli sporcu, İngiltere’deki şampiyonada da gümüş madalyaya uzandı.