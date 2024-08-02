Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa’nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyleyerek, “ABD, Körfez, Asya gibi bölgelerdeki ekonomik büyüme ve gelişme işaretleri artarsa ihracatta çok daha iyi rakamlara ulaşacağız. Türkiye, artık 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Geçen yılı 1 trilyon 118 milyar dolar ile kapattık ve bu yıl ilk çeyrek büyümesinin ardından 1 trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire ulaştık” dedi.

Küresel mal ihracatında artış

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payının yüzde 1.08'e ulaştığını ve bu rakamın 21 yıl önce yüzde 0,49 olduğunu belirten Bakan Bolat, “Tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Geçen yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 13.8'lik artış sağladık. Geçen yıl Temmuz ayında ihracat 19 milyar 800 milyon dolardı ve bu yıl 22.5 milyar dolara ulaşarak 1 ayda 2.7 milyar dolarlık artış sağladık” ifadelerini kullandı.

Yıllıklandırılmış ihracat rekoru

Bakan Bolat yıllıklandırılmış ihracatın 261.5 milyar dolar olduğunun üzerinde durarak, Temmuz ayında farkı kapattık ve artıya geçtik. Son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3.4 arttı. 267 milyar dolar hedefimize Aralık ayında ulaşacağız. Temmuz ayında ithalatta yüzde 8'lik gerilemeyi başardık. Aylık ithalatta 2.6 milyar dolar tasarruf sağladık ve ithalatın 30 milyar doların altında kalmasını sağladık. Dış ticaret açığı yüzde 42 azaldı ve 7.2 milyar dolara geriledi” şeklinde konuştu.

İhracat ve ithalat verileri

Bakan Bolat gerçekleştirdiği açıklamasını, "Bu yıl Haziran ve Mart aylarında gerileme yaşadık, Nisan ayında başa baştık. Diğer aylarda geçen yılın epey üzerinde ihracat artışları sağladık. İlk 7 ayda ihracat 148.8 milyar dolara ulaştı, geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142.9 milyar dolardı. 7 ayda yüzde 4.1'lik artış sağladık. İlk 7 ayda ithalat yüzde 8.4 gerileyerek 198.6 milyar dolara düştü” sözleriyle sona erdirdi.