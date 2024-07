İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 69. yılında mezarı başında anıldı.



Kara Fatma için Kulaksız Mezarlığı'nda Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için duayla başladı.

Törende konuşan Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, Kara Fatma'nın hayatı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi hakkında bilgi verdi.

Milli Mücadele döneminde yurdun dört bir yanında işgallerin sürdüğünü anımsatan Bektaş, şöyle devam etti:

"Eş, baba, kardeş, çocuk kim varsa ailedeki bütün erkeklerin cephelerde kayıplarını yaşarken, 'vatan sağ olsun' diyen kadınlar ve büyüklerin torunlarıydı onlar ama ne çare ki tarla, bağ, bahçe, ev yönetimi, ailenin korunması, çocukların büyütülmesi ve yaşamın idamesi tamamen kadınların omuzlarına kalmıştı. Kadınlarımızın güçlü olmak zorunluluğu gibi bir derdi vardı. İşte o yüzden Anadolu kadını kendi başının çaresine bakar. Eşi, evladı, babası, kocası, kardeşi vefat eden bütün kadınlar ayakta kalır ve bu insanlar çocuklarını geleceğe taşımanın tek yolunun namuslarıyla vatanı ve milleti savunmak olduğunun farkında olan kadınlardı."

Milli Mücadele'de her yaştan kadın kahramanın görev aldığını belirterek, "Erzincanlısı, Sivaslısı, Anteplisi, Konyalısı, Erzurumlusu, İzmitlisi, aklınıza gelen yurdun her ilinden milyonlarca kadının torunuyuz biz. Milyonlarca torunuz aslında. O gün belki yüz binlerdik bugün sayılarımız çok arttı. Bugün bana soruyor arkadaşlarımız: 'Üsteğmen Kara Fatma'nın torunları var mı burada?' Var tabii. Biziz. Hepimiziz ve bizler onları unutturmamak için ben her yıl ölüm yıl dönümünde bir torunu, bir evladı ve bir Türk kadını olarak yaşadığım müddetçe bu Türk bayrağını burada dalgalandırıp ona dua etmeye varım. Dilerim sizler de hep yanımda olursunuz." ifadesini kullandı.

Kara Fatma'nın hayatıyla ilgili film projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Bektaş, "Türk kadınını dünya tanısın istiyorum. Süpermen'leri, Batman'leri herkes biliyor. Bir de görsünler Kara Fatma nasıl at üstünde şahlanırmış. Biz de dünyaya öğretelim istiyorum. Üsteğmen Kara Fatma'nın sinema filmine çalışıyoruz. Yaklaşık 4-5 yıldır bu proje sürüyordu. Önümüzdeki ay set başı yapıyoruz. Yapımcımız da yanımızda. Ekip arkadaşlarım burada. Üsteğmen Kara Fatma'nın at üstüne nasıl gittiğini, nasıl cesaretli, nasıl yürekli ve nasıl başarılı bir kadın olduğunu görsün diye şahane bir projeyle hazırız." diye konuştu.

Yapımcı Elin Ecealp de üsteğmen Fatma Seher Erden'in film projesine ilişkin, "Kara Fatma projesini İlknur Hanım bize getirdiğinde heyecan duyduk. Dünyadaki ilk teğmen olması ve bu ünvana sahip olması bizim için çok şeref ve onur verici ve birlikte bir yola çıktık. İnşallah temmuz sonu gibi de İzmit'te çekimlere başlayacağız." bilgisini paylaştı.

Törene, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Meclis Grup Başkanvekili Erdoğan Horlu, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.