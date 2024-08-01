Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, klasik yay kategorisinde başarılı bir performans sergileyerek ikinci tura yükseldi. Tümer, ilk turda Meksikalı Carlos Rojas'ı 6-4'lük skorla mağlup etti.

İkinci turda rakip Wijler

Paris'in tarihi Invalides alanında gerçekleştirilen okçuluk müsabakalarında Ulaş Berkim Tümer, ilk turda güçlü rakibi Carlos Rojas ile karşılaştı. Karşılaşmada setler 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27 şeklinde sonuçlandı. Tümer, setlerde gösterdiği üstün performansla rakibini 6-4 yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, ikinci turda Hollandalı Steve Wijler ile karşı karşıya gelecek.

🇹🇷Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda!



🏹 Milli okçu, Hollandalı rakibi Steve Wijler'i 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.



Tebrikler Ulaş! 👏 pic.twitter.com/UzTKFgDSM7 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024