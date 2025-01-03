Romanya'nın Pitesti şehrinde 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'nda, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın ilk rakibi ev sahibi Romanya oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 14-7 Romanya'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda millilerin çabası galibiyet için yeterli olmadı. Maç, Romanya'nın 35-26'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Romanya'nın üstün performansı

Romanya, maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyerek ilk yarıyı 14-7 önde tamamladı. İkinci yarıda da aynı tempoyu sürdüren ev sahibi takım, maçı 35-26'lık skorla kazandı.

Milli takımın gelecek maçları

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki bir sonraki maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Pazar günü ise Sırbistan'la mücadele edecek.