Romanya'nın Pitesti şehrinde 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'nda, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın ilk rakibi ev sahibi Romanya oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 14-7 Romanya'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda millilerin çabası galibiyet için yeterli olmadı. Maç, Romanya'nın 35-26'lık galibiyetiyle tamamlandı.

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Romanya'nın üstün performansı

Romanya, maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyerek ilk yarıyı 14-7 önde tamamladı. İkinci yarıda da aynı tempoyu sürdüren ev sahibi takım, maçı 35-26'lık skorla kazandı.

Milli Takım, Karpat Turnuvası'na Romanya Yenilgisiyle Başladı (2)

Milli takımın gelecek maçları

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki bir sonraki maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Pazar günü ise Sırbistan'la mücadele edecek.

Kaynak: İHA