Yeni fiyatlar, bireysel kullanıcılar ve aileler için farklı paket seçenekleri sunuyor.

Bireysel Paket: Kullanıcılar, aylık 57,99 TL karşılığında YouTube Premium bireysel paketine abone olabiliyor. Bu paket, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı izleme gibi avantajlar sunuyor.

Aile Paketi: Aileler için uygun bir seçenek olan Aile Paketi, aylık 115,99 TL’ye 5 hesaba kadar kullanım imkanı sağlıyor. Böylece, birden fazla aile üyesi, YouTube’un sunduğu ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

Öğrenci Paketi: Öğrenciler için özel bir fiyatlandırma ile aylık 37,99 TL karşılığında YouTube Premium'a erişim sağlanabiliyor. Bu paket, öğrencilere yönelik indirimli fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

YouTube Music Premium: Müzik tutkunları için ayrı bir seçenek olan YouTube Music Premium, bireysel kullanıcılar için aylık 29,99 TL’ye sunuluyor. Kullanıcılar, reklamsız müzik dinleme, müziklerini çevrimdışı dinleme ve arka planda oynatma özelliklerinden yararlanabiliyor.

YouTube, bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunarak daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor. Fiyat değişiklikleri, kullanıcıların YouTube'un sunduğu premium deneyimden yararlanmasını kolaylaştırıyor.