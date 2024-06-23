Avrupa Şampiyonası F Grubu’nun ikinci maçında Türkiye, Portekiz’e 3-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte gruptan çıkma umutlarımız son maça taşındı. Gürcistan’ı 3-1 yenerek avantaj sağlayan milli takımımız, Çekya karşısında alacağı sonuçla kaderini belirleyecek.

Eleştiri okları Montella'ya döndü

Portekiz maçında alınan mağlubiyet sonrası, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın tercihleri tartışma konusu oldu. İlk 11’de Gürcistan maçındaki kadrodan üç değişiklik yapan Montella, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Mert Müldür’ün yerine Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü sahaya sürdü. Özellikle Arda Güler’in yedek kulübesinde olması büyük tepki topladı.

"Arda Güler maça çıkacak durumda değildi"

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Vincenzo Montella, "Arda Güler çok iyi bir oyuncu ancak maça çıkacak durumda değildi. 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi. Maçın son 20 dakikasında oyuna sokmayı düşündük, çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Futbolcularımızın çoğu kulüplerinde sürekli oynamaya alışık değil, bu yüzden fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmaları zor" ifadelerini kullandı.

Dış basında Arda Güler yankıları

Montella'nın 'yorgun' olduğunu belirttiği Arda Güler'in yedek kulübesinde bekletilmesi ve 70. dakikada oyuna dahil edilmesi, dış basında da geniş yer buldu. Marca, "Güler, Cristiano'ya meydan okuyor" başlığıyla genç futbolcuyu manşetlerine taşırken, As gazetesi, "Arda Güler oyuna girdiğinde varlığını hissettirdi" dedi. The Sun, "Arda Güler, Portekiz karşısında Türk taraftarların sahada görmek istediği oyuncuydu ve hayal kırıklığına uğratmadı" ifadelerini kullandı.