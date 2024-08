Milli sporcu Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekvando dalında gösterdiği üstün performansla Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Finalde güçlü rakibi karşısında mağlup olan Özcan, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'nin gururu oldu.

Ali Can Özcan, finale kadar olan süreçte rakiplerini tek tek geçerek büyük bir başarı sergiledi. Ancak final mücadelesinde, güçlü rakibi karşısında üstünlük sağlayamayarak gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı. Finaldeki bu mağlubiyet, Özcan'ın kariyerinde önemli bir basamak olarak kalacak.

Ali Can Özcan, para tekvando dalında kazandığı bu gümüş madalya ile Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini ekledi. Özcan'ın bu başarısı, milli takımdaki diğer sporculara da ilham kaynağı oldu. Özcan, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, hedefinin her zaman daha iyisini yapmak olduğunu belirterek, destekleyen herkese teşekkür etti.

Ali Can Özcan'ın kazandığı gümüş madalya, Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sporcumuza tebrik mesajları yağdı. Özellikle Türkiye Para Tekvando Federasyonu ve spor camiası, Özcan'ın başarısını coşkuyla kutladı.

🥈GÜMÜŞ MADALYA ALİ CAN ÖZCAN'IN!🥈



🥋🇹🇷Milli para tekvandocumuz Ali Can Özcan, finalde rakibine mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



👏SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ALİ CAN! pic.twitter.com/JakPl8q7ZV