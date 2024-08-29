Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaşanan hayvan hakları ihlali, büyük tepki çekti. Sabah saatlerinde, bir vatandaşın tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeğe tüfekle ateş etmesi üzerine yaralı köpek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın detayları

Sabah saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak'ta meydana gelen olayda, bir vatandaşın köpeğe tüfekle ateş ettiği bildirildi. Olay yerinde kanlar içinde kalan köpeğin yardımına koşan vatandaşlar, durumu hemen Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Veteriner ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, köpeğin tedavi altına alındığı belirtildi.

Şüphelinin serbest bırakılması

Olayın hemen ardından, jandarma ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Köpeğe ateş ettiği iddia edilen H.H.C., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda yapılan ifade işlemlerinin ardından, şüpheli H.H.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, sosyal medyada ve hayvan hakları savunucuları arasında büyük tepkiye neden oldu.

Hayvan Hakları Savunucularından tepki

Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından, birçok hayvan hakları savunucusu ve Bodrum halkı duruma sert tepki gösterdi. Köpeğe yapılan bu saldırının cezasız kalmaması gerektiğini belirten aktivistler, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

H.H.C.'nin adli kontrolle serbest bırakılması, soruşturmanın devam ettiği anlamına geliyor. Hayvanseverler ve yerel halk, adli sürecin adil bir şekilde yürütülmesini beklerken, köpeğin sağlık durumu da yakından takip ediliyor. Köpeğin iyileşme süreci ve olayla ilgili gelişmeler, kamuoyunun yakın takibinde olacak.