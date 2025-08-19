Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Keçiören Belediyesi arasında “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi için Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü” imzalandı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Oğuzhan Bozdağ’ı makamında karşıladı.

İmza törenine Mimarlar Odası Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çöllü, delegeler Habip Karademir ve Cihat Baykara da katıldı. Tören sırasında İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeofizik Mühendisleri Odası ile de protokol imzalandı.

Oda başkanları protokolün önemini vurguladı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Oğuzhan Bozdağ, protokollerin planlı ve sürdürülebilir kentler açısından önemli olduğunu belirtti. Bozdağ, “Bu protokoller hem meslektaşlarımız hem de kentimiz için bir kazanım niteliğindedir. Katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir çalışmalara her zaman varız. Söz uçar yazı kalır; bu protokolle bunu resmileştirmiş olduk.” dedi.

Keçiören’de daha yaşanabilir bir şehir hedefleniyor

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan törende yaptığı konuşmada, “Keçiören’imize yakışan, şeffaf ve masaya yatırılan bu protokolleri imzalamak bizim için büyük onur. Yapıların kullanılabilirliği, sürdürülebilirliği ve kent estetiği büyük önem taşıyor. Bu protokoller şehrimize mühendislik ve tasarım değeri getirecek, artık burası sahipsiz değil. Daha yaşanabilir bir Keçiören için kararlılıkla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Protokolün amacı ve kapsamı

İmzalanan protokol, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için gerekli mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamayı hedefliyor. Protokol, meslek odaları ve yerel yönetim arasında teknik iş birliğini güçlendirerek, tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunmasını ve sürdürülebilir bir kentleşme anlayışını destekliyor.