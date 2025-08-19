Ege Üniversitesi, fiziksel aktiviteyi teşvik eden altyapısı ve sürdürülebilir spor kültürü projeleri ile “Spor Dostu Kampüs” unvanı aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin spor ekosistemini güçlendirmek için yürütülen projeleri anlattı. Futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol ve yüzme gibi branşlarda faaliyet gösteren Spor Kulübü’nün modern tesislerle desteklendiğini belirtti.

Yeni akademik yılda da spor alanlarının modernizasyon ve yenilenme çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Budak, üniversitenin uluslararası standartlardaki spor altyapısını güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Spor ve Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Projeler

Rektör Budak, üniversitede yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin ve tüm bireylerin düzenli fiziksel aktivite yapmasının teşvik edildiğini söyledi. Ege Üniversitesi, spor bilimleri lisans ve lisansüstü programları ile eğitim-öğretimi desteklerken, öğrencilerin ders dışı aktivitelerini belgelendiren EGE Plus uygulamasıyla sporu akademik hayatın bir parçası hâline getiriyor.

Her geçen gün daha fazla öğrencinin, akademik ve idari personelin spor alışkanlığı kazandığını aktaran Budak, üniversite olarak spora ve sporculara desteğin daima süreceğini vurguladı.

Modern Spor Tesisleri Öğrencilere Hizmet Veriyor

Ege Üniversitesi kampüsünde; Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, Büyük Spor Salonu, Tenis Kortları, 20 Mayıs Spor Tesisleri, 50. Yıl Spor Salonu, Küçük Spor Salonu, futbol sahaları ve açık spor alanları öğrenciler ve üniversite takımlarına profesyonel spor imkânı sunuyor. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Sağlıklı Yaşam Salonu da spor yapmak isteyen herkese hizmet veriyor.

Doğa ile İç İçe Spor Yapma İmkanı

Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs projesi kapsamında 5 bin 500 metre bisiklet yolu ve 2 bin 770 metre tartan pist inşa edildi. Bu sayede öğrenciler, akademik hayatları boyunca doğa ile iç içe yürüyüş ve koşu yapabiliyor. Kampüste doğa dostu ulaşım da teşvik edilerek sürdürülebilir spor kültürü destekleniyor.