46 yaşındaki oyuncu, gençlere taş çıkaran fiziğiyle göz doldurdu. Estetiksiz halinin gündeme gelmesinin ardından, cesur bir şekilde leopar desenli sutyen-ceket ve etek kombiniyle bir poz paylaşan Tugay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Takipçileri, Tugay’ın cesur tarzını ve özgüvenini beğenerek, "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar yaparak oyuncuya övgüler yağdırdı. Tugay’ın fiziği ve tarzıyla sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırması, onun ne kadar dikkat çekici bir figür olduğunu bir kez daha kanıtladı.