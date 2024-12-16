Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sağlanan "Evde Bakım Yardımı" kapsamında bu ay toplam 4,8 milyar lira ödemeyi hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Aile odaklı hizmet modeli

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın, engelli bireylerin aileleriyle birlikte desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal destek programı olduğunu belirtti. Bu modelin 2006’dan bu yana engellilerin aile birliğinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygulandığını hatırlatarak, “Aile bütünlüğünü muhafaza ederek engelli bireylerin evde bakımlarını desteklemeyi önceliyoruz” dedi.

Aylık 9.077 TL destek

Hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yapılan Evde Bakım Yardımı’ndan 544 bin vatandaşın yararlandığını söyleyen Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların sürdürülebilir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, “Evde Bakım Yardımı ödemelerinin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Aile birliğini güçlendirecek sosyal yardımları artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.