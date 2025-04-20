Sarıyer’de bir araçtan cam fanus içinde üç yılan çıkarıldı. Piton ve zehirli Mısır yılanı ele geçirilirken, şüpheliye 60 bin TL para cezası uygulandı.

Sarıyer’de yılan kaçakçılığı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, polisin yaptığı bir uygulama sırasında durdurulan araçta şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, cam fanuslar içerisinde üç farklı yılan bulundu. Yılanlardan biri piton, diğer iki ise zehirli Mısır yılanı (corn snake) olarak belirlendi.

Yılanlar ele geçirildi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı arama, cam fanuslar içinde saklanmış üç yılanı ortaya çıkardı. Yılanlardan birinin piton, diğer ikisinin ise Mısır yılanı olduğu tespit edildi.

60 bin 189 lira idari para cezası kesildi

Yapılan incelemede, yılanların kaçakçılıkla taşındığı anlaşılınca, hayvanlara el konulmuş ve durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmişti. Olayla ilgili olarak Canberk Ö. (26) gözaltına alındı. Şüpheliye, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “av ve yaban hayvanlarının ticareti” suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Canberk Ö.'ye 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğa Koruma Ekiplerine teslim

Ele geçirilen yılanlar, güvenlik önlemleri altında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.