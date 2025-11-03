Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te Salı Pazarı yakınında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, B.B. ve U.B. hakkında “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların yaşları nedeniyle cezaları 24 yıla indirildi.

“Suça yardım ettiklerine dair kesin kanı yok”

Mahkeme, A.Ö. ve M.A.D. isimli diğer iki çocuk hakkında verilen beraat kararının gerekçesini de paylaştı.

Gerekçeli kararda, beraat eden sanıkların olay sırasında pazarda bulunmalarının veya olay sonrasında aynı metrobüste yer almalarının, “suça iştirak ettiklerine dair kesin bir kanıt oluşturmadığı” vurgulandı.

"Beraat eden çocukların eylemin işlenmesini kolaylaştırdıklarına ya da yardım ettiklerine ilişkin somut delil bulunmamaktadır."

Başsavcılık karara itiraz etti

Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim’de tebliğ edilmesi üzerine aynı gün itiraz edildiği belirtildi.

Davada ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, cinayeti işledikleri belirlenen B.B. ve U.B. olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Suça yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A.D. ve A.Ö. de tutuklanmış ancak yapılan yargılama sonucunda beraat ve tahliye edilmişti.

Cinayet Türkiye’yi sarsmıştı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi, hem İstanbul’da hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından, çocuk suçluluğu ve toplumsal güvenlik konularında yeni yasal düzenlemelerin gerekliliği kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.