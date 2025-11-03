Türkiye’nin birçok bölgesinde pastırma sıcakları etkisini sürdürürken, beklenen kar yağışı haberi de geldi.

İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl kış mevsiminin geçmiş yıllara göre çok daha sert geçeceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“2025-2026 kışı bize bazı sürprizler hazırlayacak. Bu yıl kar yağışı beklenenin üzerinde olacak.”

Pastırma sıcakları bitecek, kar kapıda

Bozyurt, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin uzun süredir yağış bakımından zayıf kışlar geçirdiğini belirterek,

“Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası 2016’dan bu yana ciddi bir soğuk ve yağışlı kış yaşamadı.

2021-2022 kışında kar gördük ama o dönemde bile yağışlar düşük seviyedeydi,” ifadelerini kullandı.

“Modeller sevindirici haberler veriyor”

Uzman isim, son meteorolojik verilerin umut verici olduğunu söyledi:

“Şimdiki modeller bize biraz daha sevindirici haberler veriyor. Türkiye bu yıl yağış açısından şanslı olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekliyoruz.”

Bozyurt, sıcaklık değerlerinin düşük kalması durumunda yağan karın uzun süre yerde kalacağını da ekledi.

Zayıf La Niña etkisi devrede

Okan Bozyurt’a göre bu kışın belirleyici unsurlarından biri zayıf La Niña etkisi olacak:

“Kuvvetli La Niña yıllarında Türkiye soğuk ama kurak kışlar geçirir.

Zayıf La Niña dönemlerinde ise hem soğuk hem yağışlı kış yaşarız.

Bu yılki tablo tam da bu duruma işaret ediyor.”

Ocak 2026’da yoğun kar yağışı bekleniyor

Uzman tahminlerine göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’nin birçok bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde kar yağışı görülecek.

“Özellikle kuzey, batı, iç ve doğu bölgelerde kar yağışları hem yoğun olacak hem de uzun süre yerde kalacak.

Bu durum barajların doluluğu açısından da sevindirici.”

Kar yağışı barajlara da can suyu olacak

Uzmanlar, bol kar yağışının kuraklık riskini azaltacağını ve baraj seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Bozyurt, “Bu kış sadece soğuk değil, bereketli bir dönem olacak” sözleriyle açıklamasını tamamladı.