İstanbul Bahçelievler’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Matteo Ahmet Minguzzi’nin mezarına zarar veren şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay günü davası görülüyordu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 10 Nisan 2025’te Bahçelievler’de meydana geldiği bilgisi yer aldı. Minguzzi’nin 24 Ocak’ta iki kişi tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü gün, Bahçelievler Mezarlığı'ndaki mezarına zarar verildiği belirtildi.

Kamera kayıtlarıyla tespit edildi

Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiği ve mezarlığa zarar veren kişinin Duran Aydın olduğunun belirlendiği aktarıldı. Aydın’ın ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Duran Aydın hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.