Şanlıurfa'da minibüsün traktöre çarptığı kazada, fıstık tarlasına çalışmaya giden 12 işçi yaralandı.

Bozova ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezine giden Hüseyin Karataş'ın (22) kullandığı 01 ALU 283 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Osman Baz (68) yönetimindeki fıstık yüklü 63 ZF 031 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, römorktaki fıstıklar yola savruldu.

Kazada minibüste bulunan ve fıstık tarlasına çalışmaya giden, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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