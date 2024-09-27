Türk Hava Yolları’nın yer hizmetleri sağlayıcısı TGS, 2024 yaz operasyonlarını büyük bir başarıyla tamamladığını ve 37 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

37 milyondan fazla yolcu

Türk Yer Hizmetleri A.Ş. (TGS), yaz operasyonu sürecinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Şirket, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan operasyonları boyunca 10 istasyonda toplam 37 milyondan fazla yolcuya hizmet sundu. Ayrıca bu süre zarfında 234 bin uçuşa yer hizmetleri sağladı. TGS'nin yaz operasyonları, yoğun havacılık trafiğine rağmen başarılı bir şekilde tamamlandı.

Profesyonellik ön planda

TGS tarafından yapılan açıklamada, operasyonların başarıyla tamamlanmasında müşteri memnuniyetine ve profesyonelliğe verilen önemin altı çizildi. Şirket, "TGS ailesi olarak, global hedeflerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve profesyonelliği ön planda tutarak, yaz operasyonumuzu büyük bir başarıyla tamamladık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Gelecekteki hedefler

TGS, operasyonel başarılarının arkasında büyük bir ekip çalışmasının olduğunu vurgularken, global hedefler doğrultusunda büyümeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, Türkiye’ye ve hizmetlerine değer katmaya devam etmeyi amaçladığını ifade etti.