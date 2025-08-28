Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü Anaokulu, yaz kampı sonunda minik öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilediği özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, kampüs yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergide, yaz kampı boyunca çocukların hazırladığı eserler yer aldı. Miniklerin hayal dünyasını ve özgüvenlerini yansıtan çalışmalar, veliler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Başkan Günay, etkinlikte yaptığı konuşmada, kampüsün sadece bir eğitim yuvası olmadığını, aynı zamanda azim, kararlılık ve geleceğe dair umudun simgesi olduğunu vurguladı. “Bu kampüs, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, emeklerin taçlandığı ve gelecek nesillerin yetiştiği değerli bir eser. Burada yetişecek her çocuk, verdiğimiz emeğin en güzel karşılığı olacaktır” dedi.

Eğitimci Filiz Ulusoy, çocukların yaz kampında kazandığı deneyimlerin gelecekteki eğitim yolculukları için büyük önem taşıdığını belirtti. “Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en kritik basamaktır. Miniklerimizin eserlerini görmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Kampüs koordinatörü İmran Kübra Günay, iki ay süren yaz kampı boyunca çocukların hem eğlendiğini hem de önemli gelişimler kaydettiğini ifade ederek, Başkan Günay’a projeye verdiği destek için teşekkür etti. Anaokulu Müdiresi Özgül Nayiş ise, eğitimde amacın yalnızca bilgi vermek değil, çocukların yaratıcılık, özgüven ve merak duygularını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yaz kampına katılan çocuklara katılım belgeleri takdim edildi, öğretmen ve yöneticilere teşekkür çiçekleri sunuldu. Etkinlik, öğrenciler ve velilerin sergi turu ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.