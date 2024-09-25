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Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC'den ayrılan Pjanic, yeni takımı nda yıllık 1 milyon euro + bonus kazanacak. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra gün içinde sözleşmeye imza atması beklenen Pjanic, CSKA Moskova'da kariyerine yeni bir sayfa açacak.

Beşiktaş 'ta 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic , kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor. İspanya basınından Relevo'nun haberine göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere Moskova'ya gitti.

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