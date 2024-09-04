3-5 Eylül tarihlerinde Mısır’daki El Alamein Havalimanı'nda gerçekleştirilen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'na, Türkiye ve Çekya’nın savunma sanayiinde geliştirdiği uçaklar damga vurdu. Fuarda, Çekya'nın ünlü uçak üreticisi Aero Vodochody, yeni geliştirilen Aero L-39NG Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nı sergilerken, Türkiye’den TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET de büyük ilgi topladı.

Çekya'nın gururu L-39NG

Çekya’nın Aero Vodochody firması, L-39NG uçağını ilk kez Afrika'da sergiledi. Vietnam Hava Kuvvetleri’ne ilk altı uçağını başarıyla teslim eden şirket, şimdi Afrika pazarına odaklandığını belirtti. L-39NG, Vietnam'ın toplamda 12 adet sipariş verdiği ve daha önce ihracat başarısı gösteren bir uçak olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET

Türkiye’nin ilk yerli jet motorlu insanlı eğitim uçağı olan HÜRJET ise Akdeniz’i aşarak Mısır’a ulaştı ve fuarda gösteri uçuşlarına başladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi ve o günden beri 100’den fazla test uçuşu yaparak önemli başarılar elde etti. HÜRJET’in, kısa sürede ihracat başarısına ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki T-38 ve F-5 uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Ortak üretim anlaşması ve FA-50 uçağı

Güney Kore’nin ürettiği FA-50 uçağı için de daha önce Mısır ile Güney Kore arasında ortak üretim anlaşması imzalanmıştı. FA-50, HÜRJET ve L-39NG ile aynı sınıfta yer alıyor ve şu an için sadece FA-50 silahlandırılmış durumda.

Türkiye-Mısır savunma sanayii iş birliği

Fuara katılan HÜRJET ve L-39NG uçaklarının Mısır Hava Kuvvetleri’nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ihtiyacına yönelik önemli birer aday olduğu düşünülüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarette savunma sanayii iş birliği konuları da ele alınacak. HÜRJET’in bir yıllık süre içerisinde gösterdiği hızlı gelişimle ihracat alanında da başarı elde etmesi muhtemel görünüyor.